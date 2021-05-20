На пропозиції Донбасу Україна буцімто не дає ні позитивної, ні негативної відповіді. Про це заявив політичний представник Росії в ТКГ Борис Гризлов.

До теми Гарантії безпеки для КПВВ і розмінування територій: нові результати засідання ТКГ

Умови мирного, невійськового врегулювання конфлікту Україна як і раніше тримає в секреті... уникає прямого діалогу з Донбасом,

– переконує Гризлов.

За словами представника Росії, з усіх питань робота заблокована. У російській делегації кажуть, начебто позиція України в ТКГ "погіршує ситуацію".

Зверніть увагу! Окупанти у травні передали українській делегації в гуманітарній підгрупі ТКГ списки на обмін полоненими. Варто зазначити, що Україна свої списки передала ще взимку. Під час засідання ТКГ 28 квітня сторони не домовились про тишу на Донбасі через російських маріонеток. Відтак потрібно розуміти, що насправді "питання блокує" Росія.

Що вирішили на минулому засіданні ТКГ