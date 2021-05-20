На пропозиції Донбасу Україна буцімто не дає ні позитивної, ні негативної відповіді. Про це заявив політичний представник Росії в ТКГ Борис Гризлов.
До теми Гарантії безпеки для КПВВ і розмінування територій: нові результати засідання ТКГ
Умови мирного, невійськового врегулювання конфлікту Україна як і раніше тримає в секреті... уникає прямого діалогу з Донбасом,
– переконує Гризлов.
За словами представника Росії, з усіх питань робота заблокована. У російській делегації кажуть, начебто позиція України в ТКГ "погіршує ситуацію".
Що вирішили на минулому засіданні ТКГ
- Засідання відбулось 19 травня. Під час нього сторони підтвердили гарантії безпеки для відкриття контрольних пунктів в'їзду – виїзду на Донбасі.
- Українська сторона запропонувала узгодити план розмінування, щоб допустити ремонтні групи до ключових об'єктів інфраструктури на лінії розмежування.
- Під час засідань пдгрупи з безпеки обговорюватимуть конкретні заходи щодо цих пропозицій.