Засідання відбувалось у форматі відеоконференції. Мовилось про безпеку КПВВ, які розміщені з непідконтрольної Україні сторони.
Зауважте Не варто чекати прогресу щодо Донбасу, поки з Росією не справляється Захід, – Арестович
Основні результати засідання ТКГ
Під час загального засідання ТКГ у форматі відеоконференції сторони підтвердили взаємні гарантії безпеки для розблокування процесу відкриття КПВВ "Щастя" та "Золоте" з непідконтрольної українському уряду сторони,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, посол Тоні Фріш підтвердив свою готовність відвідати зазначені КПВВ для об'єктивної оцінки виконання умов для їх відкриття.
Ба більше, українська сторона запропонувала узгодити план розмінування з планом допуску ремонтних груп до ключових об'єктів критичної інфраструктури на лінії розмежування. Адже більшість об'єктів розташовані саме на ділянках, які запланували розміновувати за рішенням "нормандської четвірки", ухваленому на Паризькому саміті у грудні 2019 року.
Конкретні заходи сторони домовились відпрацювати під час засідань Підгрупи з безпеки.
"Основна мета такого комплексу заходів – створити безпечні умови для належного функціонування об'єктів критичної інфраструктури, які насамперед забезпечують потреби цивільного населення", – розповіла українська сторона у ТКГ.
Обмін полоненими
"Українська делегація продовжує наполягати на необхідності скорішого визволення утримуваних осіб та вживає всіх необхідних заходів для цього", – заявили у ТКГ.
На жаль, на пропозиції української делегації щодо визволення полонених неналежним чином реагує російська сторона.
Коротко про останні новини ТКГ
- Спікер української делегації ТКГ Олексій Арестович 17 травня заявив, що не варто чекати прогресу щодо Донбасу, поки з Росією не справляється Захід.
- Варто згадати, що окупанти передали українській делегації в гуманітарній підгрупі ТКГ свої списки на обмін полоненими. Українська сторона опрацьовує списки. Важливо те, що Україна свої списки передала ще взимку.
- Варто пригадати, що попереднє засідання ТКГ відбулось 28 квітня 2021 року. Тоді сторони не домовились про тишу на Донбасі через російських маріонеток.