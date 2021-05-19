Заседание проходило в формате видеоконференции. Говорилось о безопасности КПВВ, которые размещены с неподконтрольной Украине стороны.
Заметьте Не стоит ждать прогресса по Донбассу, пока с Россией не справляется Запад, – Арестович
Основные результаты заседания ТКГ
Во время общего заседания ТКГ в формате видеоконференции стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытие КПВВ "Счастье" и "Золотое" с неподконтрольной украинскому правительству стороны,
– говорится в сообщении.
Кроме того, посол Тони Фриш подтвердил свою готовность посетить указанные КПВВ для объективной оценки выполнения условий для их открытия.
Более того, украинская сторона предложила согласовать план разминирования с планом допуска ремонтных групп к ключевым объектам критической инфраструктуры на линии разграничения. Ведь большинство объектов расположены именно на участках, которые запланировали разминировать по решению "нормандской четверки", принятому на Парижском саммите в декабре 2019 года.
Конкретные меры стороны договорились отработать во время заседаний подгруппы по безопасности.
"Основная цель такого комплекса мероприятий – создать безопасные условия для надлежащего функционирования объектов критической инфраструктуры, которые прежде всего обеспечивают нужды гражданского населения", – рассказала украинская сторона в ТКГ.
Договоренности об обмене пленными
"Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения удерживаемых лиц и принимает все необходимые меры для этого", – заявили в ТКГ.
К сожалению, на предложения украинской делегации по освобождению пленных ненадлежащим образом реагирует российская сторона.
Кратко о последних новостях ТКГ
- Спикер украинской делегации ТКГ Алексей Арестович 17 мая заявил, что не стоит ждать прогресса по Донбассу, пока с Россией не справляется Запад.
- Стоит вспомнить, что оккупанты передали украинской делегации в гуманитарной подгруппе ТКГ свои списки на обмен пленными. Украинская сторона прорабатывает списки. Важно то, что Украина свои списки передала еще зимой.
- Стоит вспомнить, что предыдущее заседание ТКГ состоялось 28 апреля 2021 года. Тогда стороны не договорились о тишине на Донбассе из-за российских марионеток.