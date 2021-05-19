Заседание проходило в формате видеоконференции. Говорилось о безопасности КПВВ, которые размещены с неподконтрольной Украине стороны.

Заметьте Не стоит ждать прогресса по Донбассу, пока с Россией не справляется Запад, – Арестович

Основные результаты заседания ТКГ

Во время общего заседания ТКГ в формате видеоконференции стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытие КПВВ "Счастье" и "Золотое" с неподконтрольной украинскому правительству стороны,

– говорится в сообщении.

Кроме того, посол Тони Фриш подтвердил свою готовность посетить указанные КПВВ для объективной оценки выполнения условий для их открытия.

Более того, украинская сторона предложила согласовать план разминирования с планом допуска ремонтных групп к ключевым объектам критической инфраструктуры на линии разграничения. Ведь большинство объектов расположены именно на участках, которые запланировали разминировать по решению "нормандской четверки", принятому на Парижском саммите в декабре 2019 года.

Конкретные меры стороны договорились отработать во время заседаний подгруппы по безопасности.

"Основная цель такого комплекса мероприятий – создать безопасные условия для надлежащего функционирования объектов критической инфраструктуры, которые прежде всего обеспечивают нужды гражданского населения", – рассказала украинская сторона в ТКГ.

Договоренности об обмене пленными

"Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения удерживаемых лиц и принимает все необходимые меры для этого", – заявили в ТКГ.

К сожалению, на предложения украинской делегации по освобождению пленных ненадлежащим образом реагирует российская сторона.

Кратко о последних новостях ТКГ