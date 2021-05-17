Не стоит ждать прогресса по Донбассу, пока с Россией не справляется Запад, – Арестович
Переговоры с Россией сейчас находятся в состоянии стагнации. Надеяться на улучшение не стоит, так как Россия гнет свою линию, настаивая на "внутреннем украинском конфликте".
Источник:Фейсбук Алексея Арестовича
Изменить такую позицию России не удается даже мировым лидерам с ЕС и США. Такое мнение высказал спикер украинской делегации ТКГ Алексей Арестович.
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Не стоит ждать прорывов в вопросах Донбасса
Прорывов в переговорах пока ждать не приходится, рассказал Арестович. Из-за позиции России, которая не признает себя участницей конфликта, а перебрасывает ответственность на "молодые республики", процесс находится в стагнации. Впрочем, здесь с Россией не справляется не только Украина.
Наивно ожидать от украинской делегации для участия в ТКГ прорывов там, где пока не справляется коллективный Запад,
– написал Арестович.
Не решаются не только стратегические вопросы мирного урегулирования, но и тактические, подчеркивает Арестович:
- открытие КПВВ;
- восстановление социально-экономических связей с нашими гражданами на оккупированных территориях, выплаты пенсий;
- обмена пленными;
- прекращения огня;
- отвода тяжелых вооружений;
- вывод российских войск;
Заставить кремлевское руководство на этом этапе изменить свою позицию не удается пока даже с коллективным давлением Запада.
Встреча Байдена и Путина: будет речь и о Донбассе
Вывод переговоров из тупика и многое другое будет зависеть от встречи Джозефа Байдена и Владимира Путина. "Украинская часть" порядка разговора согласовывают между администрацией президента США и Офисом Президента Украины, отметил Арестович.
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- Предыдущее заседание ТКГ состоялось 28 апреля 2021 года. Тогда стороны не договорились о тишине на Донбассе. Это помешали сделать российские марионетки.
- Оккупанты передали украинской делегации в гуманитарной подгруппе ТКГ свои списки на обмен пленными. Украинская сторона прорабатывает списки. Важно то, что Украина свои списки на обмен пленными передала еще зимой.
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