Переговоры с Россией сейчас находятся в состоянии стагнации. Надеяться на улучшение не стоит, так как Россия гнет свою линию, настаивая на "внутреннем украинском конфликте".

Изменить такую ​​позицию России не удается даже мировым лидерам с ЕС и США. Такое мнение высказал спикер украинской делегации ТКГ Алексей Арестович.

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Не стоит ждать прорывов в вопросах Донбасса

Прорывов в переговорах пока ждать не приходится, рассказал Арестович. Из-за позиции России, которая не признает себя участницей конфликта, а перебрасывает ответственность на "молодые республики", процесс находится в стагнации. Впрочем, здесь с Россией не справляется не только Украина.

Наивно ожидать от украинской делегации для участия в ТКГ прорывов там, где пока не справляется коллективный Запад,

– написал Арестович.

Не решаются не только стратегические вопросы мирного урегулирования, но и тактические, подчеркивает Арестович:

открытие КПВВ;

восстановление социально-экономических связей с нашими гражданами на оккупированных территориях, выплаты пенсий;

обмена пленными;

прекращения огня;

отвода тяжелых вооружений;

вывод российских войск;

Заставить кремлевское руководство на этом этапе изменить свою позицию не удается пока даже с коллективным давлением Запада.

Важно! Из-за тупика в переговорах в формате ТКГ Андрей Ермак хочет инициировать срочную встречу советников лидеров " нормандской четверки". Он отметил, что особый акцент следует сделать на том, что Россия заблокировала выполнение решений саммита "нормандской четверки", которые приняли в Париже в 2019 году.

Встреча Байдена и Путина: будет речь и о Донбассе

Вывод переговоров из тупика и многое другое будет зависеть от встречи Джозефа Байдена и Владимира Путина. "Украинская часть" порядка разговора согласовывают между администрацией президента США и Офисом Президента Украины, отметил Арестович.

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