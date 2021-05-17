Режим прекращения огня и обмен пленными: какие темы рассмотрят на заседаниях ТКГ
Трехсторонняя контактная группа по Донбассу 18 –19 мая проведет очередные заседания. На них обсудят безопасность на Донбассе, имплементацию минских соглашений и восстановление работы контрольных пунктов въезда-выезда в районе ООС.
В частности, будут говорить и о нарушении "тишины" со стороны российских формирований на Донбассе. Встречи проведут в формате видеоконференции.
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Темы заседания ТКГ
Переговоры рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы проведут 18 мая. Общее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 19 мая.
В повестку дня вынесены следующие вопросы:
- о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России;
- имплементация минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта и режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- восстановление работы КПВВ и открытие новых в населенных пунктах Золотое и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами;
- полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
Кроме того, украинская сторона говорит, что продолжает консультации на уровне политических советников "нормандской четверки". Цель – вернуться к соблюдению режима прекращения огня.
Последние новости касательно ТКГ
- Предыдущее заседание ТКГ состоялось 28 апреля 2021 года. Тогда стороны не договорились о тишине на Донбассе. Это помешали сделать российские марионетки.
- Из-за тупика в переговорах в формате ТКГ Андрей Ермак хочет инициировать срочную встречу советников лидеров "нормандской четверки". Он отметил, что особый акцент следует сделать на том, что Россия заблокировала выполнение решений саммита "нормандской четверки", которые приняли в Париже в 2019 году.
- Стоит отметить, что оккупанты передали украинцам делегации в гуманитарной подгруппе ТКГ свои списки на обмен пленными. Украинская сторона прорабатывает списки. Важно то, что Украина свои списки на обмен пленными передала еще зимой.
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