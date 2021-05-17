Трехсторонняя контактная группа по Донбассу 18 –19 мая проведет очередные заседания. На них обсудят безопасность на Донбассе, имплементацию минских соглашений и восстановление работы контрольных пунктов въезда-выезда в районе ООС.

В частности, будут говорить и о нарушении "тишины" со стороны российских формирований на Донбассе. Встречи проведут в формате видеоконференции.

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Темы заседания ТКГ

Переговоры рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы проведут 18 мая. Общее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 19 мая.

В повестку дня вынесены следующие вопросы:

о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России;

со стороны вооруженных формирований России; имплементация минских соглашений и итогов Парижского саммита;

обеспечение безопасности в зоне конфликта и режима прекращения огня;

продолжение разработки плана совместных шагов;

восстановление работы КПВВ и открытие новых в населенных пунктах Золотое и Счастье;

обмен удерживаемыми лицами ;

; полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории;

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Кроме того, украинская сторона говорит, что продолжает консультации на уровне политических советников "нормандской четверки". Цель – вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

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