Тристороння контактна група щодо Донбасу 18 – 19 травня проведе чергові засідання. На них обговорять безпеку на Донбасі, імплементацію мінських угод та відновлення роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду в районі ООС.

Зокрема, говоритимуть й про порушення "тиші" з боку російських формувань на Донбасі. Зустрічі проведуть у форматі відеоконференції. До теми Штрафи для українців за виїзд з ОРДЛО через Росію скасують, – Арестович Теми засідання ТКГ Переговори робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи проведуть 18 травня. Загальне засідання Тристоронньої контактної групи заплановане на 19 травня. У порядок денний винесені такі питання: щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії;

з боку збройних формувань Росії; імплементація мінських угод і підсумків Паризького саміту;

дотримання безпеки в зоні конфлікту та режиму припинення вогню;

продовження розробки плану спільних кроків;

відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в населених пунктах Золоте і Щастя;

обмін утримуваними особами;

повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані території;

відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування. Окрім того, українська сторона каже, що продовжує консультації на рівні політичних радників "нормандської четвірки". Мета – повернутися до дотримання режиму припинення вогню. Останні новини щодо ТКГ Попереднє засідання ТКГ відбулось 28 квітня 2021 року. Тоді сторони не домовились про тишу на Донбасі. Це завадили зробити російські маріонетки.

Через глухий кут в переговорах у форматі ТКГ Андрій Єрмак хоче ініціювати термінову зустріч радників лідерів "нормандської четвірки". Він зазначив, що особливий акцент варто зробити на тому, що Росія заблокувала виконання рішень саміту "нормандської четвірки", які ухвалили у Парижі в 2019 році.

Варто відзначити, що окупанти передали українській делегації в гуманітарній підгрупі ТКГ свої списки на обмін полоненими. Українська сторона опрацьовує списки. Важливо те, що Україна свої списки на обмін полоненими передала ще взимку.