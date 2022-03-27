Россия транспортирует десятки тонн реактивных снарядов из Беларуси и хранит их в Чернобыле

Российские захватчики проявляют чрезвычайную активность на территории ЧАЭС. Для своих целей они снова используют территорию Беларуси.

Россия также ежедневно перевозит десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии, минометных боеприпасов с базы тылового обеспечения, расположенной в Наровлянском районе Гомельской области Беларусь.

Стоит отметить, что Россия выпустила рекордное количество ракет: Украина установила рекорд, сбив большинство из них

Россияне перевозят реактивные снаряды возле Чернобыля

Этим занимаются подразделения Восточного военного округа ВС России. Оккупанты организовали транспортный коридор через город Припять в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений Чернобыльской АЭС.

Вражеские боеприпасы оставляют на хранение в городе Чернобыль, также расположенном на незначительном расстоянии от АЭС. Кроме того, в Чернобыле враг создал временный пункт управления группировкой войск Восточного военного округа, а также командный пункт 38 мотострелковой бригады.

Оккупанты заставляют крымских татар идти на войну в Украине: смотреть видео