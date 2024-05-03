Президент России Владимир Путин тратит исторически рекордные суммы на милитаризацию из-за "параноидального страха". Он считает, что у Запада есть намерение "ограничить власть России".

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Путин ускорил события, которых хотел избежать

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс рассказала, что на самом деле действия, которые принимало НАТО, были направлены на заверения в обратном, впрочем решение самого Путина ускорили "события, которых он пытался избежать". В частности, расширение Альянса.

Путин продолжает считать, что Россия находится под угрозой, и почти наверняка предполагает, что большая, лучше оснащенная армия донесет эту мысль до западной и внутренней аудитории,

– отметила Гейнс.

Американские законодатели спросили, что они могут сделать, чтобы убедить Путина, что они не собираются на него нападать.

Сенатор Ангус Кинг.добавил, что недавно закончил читать книгу о российских спецслужбах. По его словам, они по своей сути являются параноидальной организацией, ведь считают, что Запад хочет их захватить.

Никто не хочет вторгаться в Россию или иным образом нарушить суверенитет России. Мы просто хотим защитить границы Европы такими, какими они существовали со времен войны,

– отметил Кинг.

Эврил Хейнс подтвердила, что Владимир Путин действительно верит, что безопасность его страны в определенной степени находится под угрозой". По ее словам, стратегические цели Путина остаются неизменными. Она объяснила, что президент России продолжает рассматривать расширение НАТО и поддержку Украины Западом как укрепление его давнего убеждения, что Соединенные Штаты и Европа стремятся ограничить власть России.

Война будет продолжаться

Гейнс также отметила, что Путин будет пытается воспользоваться глобальными событиями в мире. например, вспышка конфликта между Израилем и ХАМАСом, чтобы разделить США с союзниками.

Кроме того, Владимир Путин сейчас считает, что внутренние и международные события развиваются в его пользу, говорит Гейнс.

Она также считает, что Россия не будет менять тактику, поэтому вряд ли война закончится в ближайшее время. Для ее продолжения Путин направляет все большую долю бюджета страны на милитаризацию.

Путин увеличил расходы на оборону почти до 7% ВВП России, что почти вдвое превышает средний показатель за историю,

– подчеркнула Хейнс.

Сейчас оборонный бюджет России составляет примерно 25% всех федеральных расходов.