Президент Росії Владімір Путін витрачає історично рекордні суми на мілітаризацію через "параноїдальний страх". Він вважає, що у Заходу є намір "обмежити владу Росії".

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Путін прискорив події, яких хотів уникнути

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс розповіла, що насправді дії, яких вживало НАТО, були спрямовані на запевнення у зворотному, утім рішення самого Путіна прискорили "події, яких він намагався уникнути". Зокрема, розширення Альянсу.

Путін продовжує вважати, що Росія перебуває під загрозою, і майже напевно припускає, що більша, краще оснащена армія донесе цю думку до західної та внутрішньої аудиторії,

– зауважила Гейнс.

Американські законодавці запитали, що вони можуть зробити, щоб переконати Путіна, що вони не збираються на нього нападати.

Сенатор Ангус Кінг.додав, що нещодавно закінчив читати книжку про російські спецслужби. За його словами, вони за своєю суттю є параноїдальною організацією, адже вважають, що Захід хоче їх захопити.

Ніхто не хоче вторгатися в Росію чи іншим чином порушити суверенітет Росії. Ми просто хочемо захистити кордони Європи такими, якими вони існували з часів війни,

– зазначив Кінг.

Евріл Гейнс підтвердила, що Владімір Путін дійсно вірить, що безпека його країни певною мірою перебуває під загрозою”. За її словами, стратегічні цілі Путіна залишаються незмінними. Вона пояснила, що президент Росії продовжує розглядати розширення НАТО та підтримку України Заходом як зміцнення його давнього переконання, що Сполучені Штати та Європа прагнуть обмежити владу Росії.

Війна триватиме

Гейнс також відзначила, що Путін буде намагається скористатися глобальними подіями у світі. наприклад, спалах конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом, щоб розділити США із союзниками.

Крім того, Володимир Путін наразі вважає, що внутрішні та міжнародні події розвиваються на його користь, каже Гейнс.

Вона також вважає, що Росія не буде змінювати тактику, тож навряд чи війна закінчиться найближчим часом. Для її продовження Путін спрямовує дедалі більшу частку бюджету країни на мілітаризацію.

Путін збільшив витрати на оборону майже до 7% ВВП Росії, що майже вдвічі перевищує середній показник за історію,

– підкреслила Гейнс.

Наразі оборонний бюджет Росії становить приблизно 25% усіх федеральних витрат.