Россия тренирует не воевать, а совершать геноцид: жители Херсонщины страдают от шахтеров из Воркуты

Российские военнослужащие, которых Кремль перебрасывает на украинскую территорию, отличаются чрезвычайной склонностью к садизму и терроризму. При этом степень их агрессии по отношению к гражданскому населению напрямую зависит от того, как долго их обучали воевать.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, российские оккупанты из числа мобилизованных, которых командование начало перебрасывать для участия в войне после нескольких месяцев учений, относятся к гражданскому населению с чрезвычайной агрессией. Понимая, что генералы отправили их на смерть, они пытаются отомстить украинским женщинам и детям.

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Таким образом захватчики срывают свою злобу за то, что Россия не способна выиграть эту войну, а их заставили поменять холодный барак с телевизором на окоп с автоматом.

Каждая следующая партия мобилизованных более кровожадна

По данным украинских спецслужб, первые тысячи чмобиков, которых паркетные генералы перебрасывали на фронт осенью 2022, были в основном растерянными гражданскими, хотя и ненавидевшими украинцев, но не имели при этом возможности контактировать с некомбатантами.

Однако после того, как десятки тысяч чмобиков закончились, а Россия начала готовиться к новому наступлению, на временно оккупированные территории стали привозить уже более подготовленных к войне индивидуумов.

Мобилизированные, проведшие на полигонах несколько месяцев, крайне немотивированы, но гораздо более осведомлены. Они понимают, что все их предшественники уже закончились, а на поле боя большинство из них обязательно погибнет.

Кроме того, они буквально накачаны ненавистью ко всем, кто слабее их и не способен дать отпор.

Россия не готовит солдат. Она пытается сломать каждого мобилизованного и сделать из него агрессивного социопата, которому наплевать, кого убивать, хоть мать свою, хоть ребенка. Постоянными унижениями и бесчеловечными условиями на полигонах их лишают какой-либо эмпатии, а пропагандистские фильмы нацеливают их злобу на украинцев.

– отметили представители спецслужб в комментарии 24 Каналу.

Именно поэтому на тех территориях, где нет эскалации боевых действий, российские военные совершают просто ужасный террор мирного населения. Прежде всего это касается левобережья Херсонщины, где война носит позиционный характер, а мобилизованные могут более или менее свободно передвигаться по городам.

После того, как российское командование перебросило на это направление отряды набранных в армию шахтеров из Воркуты, жизнь украинцев на оккупированных территориях превратилась в сплошной ад. Военные преступники почти не подконтрольны своему командованию и готовы выполнять приказы после общения с кадыровцами.

Они постоянно употребляют алкоголь и проводят карательные рейды по городам и поселкам, во время которых совершают изнасилование и ограбления. При этом от их действий страдают даже те, кто радостно сотрудничает с оккупационной "администрацией".

Так, 2 февраля один из предателей Украины обратился к местному коменданту с жалобой на то, что группа вооруженных мобилизованных ворвалась в дом его родителей и изнасиловала 81-летнюю женщину. После этого преступники замучили владельца дома, забрали у пенсионеров все драгоценности и продукты, после чего пошли в соседний дом.

Мстят после жалоб

Вместе с разгневанным коллаборантом в тот же день в "администрацию" оккупированного населенного пункта пришли более 10 пострадавших от беспорядков мобилизованных. Людям обещали традиционное "принять меры" и "со всем разобраться" и даже записали все контакты потерпевших. А на следующую ночь озверевшие россияне ворвались к каждому, кто пожаловался на них.

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В результате этого налета воркутинцы убили 6 гражданских лиц и забрали с собой трех женщин.

Понятно, что никаких условных наказаний за свои поступки со стороны российского командования ни один из преступников никогда не понесет. Массовые убийства и грабеж гражданских – это то, что генералы хотят видеть от мобилизованных на оккупированных территориях. Ведь во всех населенных пунктах, где оккупанты не ведут активных боевых действий, по мнению Кремля, россияне должны совершать геноцид.

Именно поэтому любое командование не просто закрывает глаза на совершении военных преступлений своими подчиненными, а целиком это поощряет. Да и сама программа тренировки мобилизованных больше нацелена не на подготовку их к ведению боевых действий, а на готовность лишать жизни и не испытывать никаких угрызений совести.