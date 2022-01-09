Россия тренирует военных в оккупированном Крыму: привлекли авиацию и силы ПВО
Источник:минобороны России
Российские военные провели боевые учения в оккупированном Крыму. К ним привлекли авиацию и силы противовоздушной обороны Черноморского флота.
Объясняют это "проведением проверки готовности дежурных сил противовоздушной обороны". Такое заявление 9 января обнародовала пресс-служба Черноморского флота.
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К боевым тренировкам привлекли экипажи морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота, дивизионы зенитных ракетных систем С-400, расчеты ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".
Что отработали военные России
Как заявили в Минобороны государства-агрессора, их военные отработали обнаружение и сопровождение летательных аппаратов, в частности – на сверхмалых высотах.
Для этого привлекли экипажи:
- самолетов-разведчиков Су-24МР;
- многоцелевых истребителей Су-27 и Су-30СМ;
- боевые расчеты дивизиона комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь-С".
Тренировка ВСУ возле Крыма
Накануне учения возле временно оккупированного Россией Крыма провели Вооруженные силы Украины. На Херсонщине тренировались гранатометные подразделения "Юг". Они выполняли, в частности, огневые задачи по уничтожению танков. "Настоящая победа в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО", – отметили в Генштабе ВСУ.
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