россия тщательно готовилась к геноциду в Украине

Годы разжигания ненависти и расчеловечивания украинцев на российском ТВ предсказуемо вылились в массовые теракты и геноцид.

вина пропагандистов

Пытки и убийства военнопленных, регулярные бессмысленные убийства мирных жителей, как сегодня в Николаеве, – все это следствие многолетней кропотливой работы Соловьева, Скабеевой, Симоньян и разнообразных людоедов калибром помельче, которые долго и настойчиво убеждали российское общество, что украинцев необходимо убивать.

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Ким сообщил новые детали жуткого обстрела Николаева:

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Теперь уже очевидно, что россия тщательно и целенаправленно готовилась к этому геноциду. Уничтожение Украины и украинцев стало национальной идеей современной россии.

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