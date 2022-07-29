россия тщательно готовилась к геноциду в Украине
Источник:телеграм-канал Дениса Казанского
Годы разжигания ненависти и расчеловечивания украинцев на российском ТВ предсказуемо вылились в массовые теракты и геноцид.
вина пропагандистов
Пытки и убийства военнопленных, регулярные бессмысленные убийства мирных жителей, как сегодня в Николаеве, – все это следствие многолетней кропотливой работы Соловьева, Скабеевой, Симоньян и разнообразных людоедов калибром помельче, которые долго и настойчиво убеждали российское общество, что украинцев необходимо убивать.
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Ким сообщил новые детали жуткого обстрела Николаева:
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Теперь уже очевидно, что россия тщательно и целенаправленно готовилась к этому геноциду. Уничтожение Украины и украинцев стало национальной идеей современной россии.
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