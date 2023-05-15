Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины объяснила в эфире телемарафона Россия запускает разведывательные дроны вдоль линии фронта, вдоль территориального моря Украины. То есть враг пытается собрать максимальную информацию, пишет 24 Канал.

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Для чего враг атакует дронами

Параллельно (враг – 24 Канал) использует ударные беспилотники типа "Ланцет". Именно потому, что отброшенные на многих позициях очень далеко они не могут достигать артиллерии и пытаются атаковать беспилотниками,

– объяснила Гуменюк.

Кроме того, своими дронами они пытаются терроризировать не только прибрежную зону, а хотят подвинуть немного дальше, чтобы населенные пункты, которые расположены не вдоль берега, тоже не чувствовали покоя.

"Такой ползучий терроризм пытаются распространить по деоккупированным территориям. В частности, те объекты и территории, которые еще не разминированы, а их очень много в Херсонской области, – они пытаются приводить в действие именно такими дальними обстрелами, попадая в те поля и объекты, которые они знают, что оставили с "сюрпризами" и побуждая детонацию остатков боеприпасов", – пояснила Наталья Гуменюк.

Спикер призвала жителей деоккупированных территорий быть очень осторожными и не находиться на тех территориях или возле тех объектов, которые не проверили взрывотехнику.

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