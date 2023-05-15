Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України пояснила в ефірі телемарафону, що Росія запускає розвідувальні дрони вздовж лінії фронту, вздовж територіального моря України. Тобто ворог намагається зібрати максимальну інформацію, пише 24 Канал.

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Для чого ворог атакує дронами

Паралельно (ворог – 24 Канал) використовує ударні безпілотники типу "Ланцет". Саме тому, що відкинуті на багатьох позиціях дуже далеко вони не можуть сягати артилерією і намагаються атакувати безпілотниками,

– пояснила Гуменюк.

Окрім того, своїми дронами вони намагаються тероризувати не тільки прибережну зону, а хочуть посунути трохи далі, щоб ті населені пункти, які розташовані не вздовж берега, теж не відчували спокою.

"Такий повзучий тероризм намагаються розповсюдити по деокупованих територіях. Зокрема, ті об'єкти та території, які ще не розміновані, а їх дуже багато на Херсонщині, – вони намагаються приводити в дію саме такими дальніми обстрілами, влучаючи в ті поля та об'єкти, які вони знають, що залишили з "сюрпризами" та, спонукаючи детонацію залишків боєприпасів", – пояснила Наталія Гуменюк.

Речниця закликала мешканців деокупованих територій бути дуже обережними й не перебувати на тих територіях чи біля тих об'єктів, які не перевірили вибухотехніки.

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