Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию. До этого в Сумах слышали серию взрывов.

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Что известно о последствиях атаки КАБами в Сумской общине

В Сумской ОВА отметили, что сегодня, 9 ноября, враг нанес авиационный удар по Сумской общине, применив управляемые авиационные бомбы.

На месте работают аварийно-спасательные службы. Последствия атаки россиян уточняются,

– подчеркнули в администрации.

Там также призвали жителей Сумской области беречь себя и родных, а также не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

К слову, взрывы в Сумах сначала услышали в 20:32 после предупреждения от Воздушных сил о пусках КАБов. Уже вскоре прогремели повторные взрывы. Их слышали в 20:44 и 20:45.

Кроме того, тревога в области также звучала из-за угрозы российских дронов-камикадзе типа "Шахед". По состоянию на 21:55, Сумская область на карте воздушных тревог до сих пор красная.

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