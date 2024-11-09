Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію. До цього у Сумах чули серію вибухів.

До теми Росія скидає КАБи на Суми: у місті прогриміла серія вибухів

Що відомо про наслідки атаки КАБами у Сумській громаді

В Сумській ОВА зазначили, що сьогодні, 9 листопада, ворог завдав авіаційного удару по Сумській громаді, застосувавши керовані авіаційні бомби.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються,

– підкреслили в адміністрації.

Там також закликали жителів Сумської області берегти себе та рідних, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

До слова, вибухи у Сумах спочатку почули о 20:32 після попередження від Повітряних сил про пуски КАБів. Уже незабаром прогриміли повторні вибухи. Їх чули о 20:44 та 20:45.

Окрім того, тривога в області також лунала через загрозу російських дронів-камікадзе типу "Шахед". Станом на 21:55, Сумська область на мапі повітряних тривог і досі червона.

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