Россияне ударили по Херсонщине и попали в авто главы Новотроицкой СВА: его госпитализировали

Оккупанты регулярно обстреливают южные регионы нашего государства, регулярно страдает и Херсонская область. В этот раз под вражеским ударом оказалось транспортное средство начальника Новотроицкой СВА.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин. Вечером оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Станислав, под ударом оказался и автомобиль начальника Новотроицкой СВА Сергея Перетятько.

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Мужчина получил ранения

Так, российская армия продолжает цинично терроризировать Херсонскую область с беспилотников. Сообщается, что вечером, 17 мая, захватчики сбросили взрывов с дрона на село Станислав.

Как отметил Александр Прокудин, под вражеский удар попала машина, в которой ехал начальник Новотроицкой СВА Сергей Перетятько. К сожалению, не обошлось и без повреждений мужчины.

Он получил ранения грудной клетки, руки и ноги. "Скорая" доставляет травмированного в больницу,

– говорится в сообщении главы Херсонской ОГА.

По его словам, в связи с тем, что община, которую возглавляет Сергей Григорьевич, находится во временной российской оккупации, он помогал своим коллегам из Станислава. Это один из крайне опасных населенных пунктов нашего региона, который российская армия атакует постоянно.

Прокудин отметил, что даже при таких условиях наши специалисты продолжают выполнять свои обязанности. Чиновник также пожелал Сергею Перетятько скорейшего выздоровления после такого циничного российского удара по его транспортному средству.

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