Россия ударила по электростанции в Мерефе двумя ракетами из Белгорода

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковщину. 2 ракеты захватчиков уничтожили электростанцию с солнечными батареями в Мерефе.

Обстрел произошел 28 мая. Об этом рассказал руководитель электростанции Владимир Рончаковский.

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Россияне уничтожили электростанцию в Мерефе

Рончаковский рассказал, что 28 мая кафиры уничтожили электроподстанцию с солнечными батареями. На месте ударов вражеских ракет образовались воронки глубиной 6 метров и 11 метров диаметром.

Здесь расположена солнечная электростанция по производству солнечной электроэнергии для Украины. Сегодня ночью было 2 прилета, ракеты "Искандер" со стороны Белгорода. Полностью мирный объект. Никакой военной инфраструктуры здесь нет. Просто солнечная электростанция,

– заметил руководитель электростанции.

Он добавил, что в результате обстрела станция полностью вышла из строя.

"Отчасти остались какие-то панели, какие-то трансформаторы, но станция в большинстве своем уничтожена. На восстановление пойдет большая сумма денег. Станцию строили в кредит", - отметил Рончаковский.

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Он рассказал, что раньше здесь была городская свалка. Его выкупили и сами очистили территорию от мусора и грязи.

"Она у нас 1,5 года проработала. Не успели ничего заработать, все уничтожено", – подчеркнул руководитель электростанции.

Рончаковский, подытожил, что российские кафиры целенаправленно уничтожают инфраструктуру Украины и убивают мирных жителей.

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Россияне продолжают обстреливать Харьковщину

Российские кафиры 26 мая массированно обстреляли Шевченковский и Киевский районы Харькова . Их снаряды прилетали в жилые сектора почти в центре города. В результате атаки погибли 9 мирных жителей, а еще 19 – получили ранения.

Днем ранее под вражеским огнем оказался город Балаклея. В результате обстрела погиб один человек , а еще 7 мирных жителей, среди которых был и 9-летний ребенок, получили ранения.

Кроме этого, 24 мая в результате вражеских обстрелов погиб житель Дергачей .

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