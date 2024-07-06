Россияне совершили атаку по энергетике, запустив "Шахеды". В Укрэнерго рассказали, что в результате обстрела были обесточивания в двух областях.

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Последствия ночной атаки дронами

В результате удара по энергетическому объекту в Сумской области была обесточена часть региона и областного центра.

Также свет исчез в некоторых районах Харьковской области.

Сейчас энергетики уже восстановили энергопитание большинства потребителей, однако аварийно-восстановительные работы все еще продолжаются.

Сумыоблэнерго сообщили, что по состоянию на 8 утра из-за атаки до сих пор обесточены более 100 тысяч точек учета потребителей.

Это 348 населенных пунктов Ахтырского района и части Сумского. Также временно без электроэнергии часть потребителей в городе Сумы.

Бригады энергетиков работают, чтобы восстановить распределение электроэнергии в каждый дом,

– сообщили в Сумыоблэнерго.

Напомним, что в целом этой ночью враг выпустил по Украине 27 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 24 цели.