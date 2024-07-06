Росіяни здійснили атаку по енергетиці, запустивши "Шахеди". В Укренерго розповіли, що внаслідок обстрілу були знеструмлення у двох областях.

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Наслідки нічної атаки дронами

Внаслідок удару по енергетичному об'єкту в Сумській області було знеструмлено частину регіону та обласного центру.

Також світло зникло у деяких районах Харківської області.

Наразі енергетики вже відновили енергоживлення більшості споживачів, однак аварійно-відновлювальні роботи все ще тривають.

"Сумиобленерго" повідомили, що станом на 8 ранку через атаку досі знеструмлено понад 100 тисяч точок обліку споживачів.

Це 348 населених пунктів Охтирського району та частини Сумського. Також тимчасово без електроенергії частина споживачів у місті Суми.

Бригади енергетиків працюють, щоб відновити розподіл електроенергії у кожну оселю,

– повідомили у Сумиобленерго.

Нагадаємо, що загалом цієї ночі ворог випустив по Україні 27 дронів-камікадзе. Сили ППО збили 24 цілі.