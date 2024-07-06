У Повітряних силах ЗСУ відзвітували про результат роботи. Там розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знешкодити.

Дивіться також Росія знову запускали "Шахеди": атака тривала близько 7 годин

Скільки ворожих цілей ліквідувано

У ніч на 6 липня російські війська завдали удару 27-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із Криму та Курської області Росії.

Аби відбити повітряний напад ворога залучали мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 "Шахеди" у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях,

– йдеться в повідомлення.