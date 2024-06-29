Спасатели рассказали, что враг ударил по мирным людям. К сожалению, много жертв и раненых. По состоянию на вечер 29 июня 18 раненых и 7 погибших. Известно о 2 погибших и 4 раненых детей, пишет 24 Канал.

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Какие последствия атаки по Вольнянску

Спасатели рассказали, что враг атаковал Вольнянск ориентировочно в 17:40 29 июня. Через несколько минут – ударил повторно.

Произошло возгорание нескольких транспортных средств. Повреждены жилые дома, магазины, общественные здания, объект критической инфраструктуры и транспортные средства,

– заявили в ГСЧС.

По состоянию на 20:46 29 июня спасатели проводили поисково-спасательную операцию и ликвидировали возгорание зданий и машин.

Последствия атаки российских захватчиков по Вольнянску

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что россияне ударили по центру Вольнянска. На месте работают все службы, врачи помогают людям.

Последствия атаки россиян по Вольнянску / Фото полиции и ГСЧС

Владимир Зеленский рассказал, что, к сожалению, количество пострадавших еще может возрасти. По словам президента, чтобы противостоять атакам врага, надо уничтожать террористов там, где они есть, уничтожать пусковые установки российских ракет, бить действительно дальнобойно и увеличивать количество современных систем ПВО в Украине.