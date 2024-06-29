Рятувальники розповіли, що ворог вдарив по мирних людях. На жаль, багато жертв та поранених. Станом на вечір 29 червня 18 поранених та 7 загиблих. Відомо про 2 загиблих та 4 поранених дітей, пише 24 Канал.

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Які наслідки атаки по Вільнянську

Рятувальники розповіли, що ворог атакував Вільнянськ орієнтовно о 17:40 29 червня. Через декілька хвилин – вдарив повторно.

Сталося загоряння декількох транспортних засобів. Пошкоджені житлові будинки, крамниці, громадські будівлі, об'єкт критичної інфраструктури та транспортні засоби,

– заявили в ДСНС.

Станом на 20:46 29 червня рятувальники проводили пошуково-рятувальну операцію та ліквідовували займання будівель і машин.

Наслідки атаки російських загарбників по Вільнянську

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що росіяни вдарили по центру Вільнянська. На місці працюють всі служби, лікарі допомагають людям.

Наслідки атаки росіян по Вільнянську / Фото поліції та ДСНС

Володимир Зеленський розповів, що, на жаль, кількість постраждалих ще може зрости. За словами президента, щоб протистояти атакам ворога, треба знищувати терористів там, де вони є, знищувати пускові установки російських ракет, бити справді далекобійно та збільшувати кількість сучасних систем ППО в Україні.