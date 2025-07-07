Это был первый подобный обстрел за 2024 и 2025 годы. Об этом рассказали в Нацполиции Запорожской области в ответ на информационный запрос LIGA.net, передает 24 Канал.

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Россия впервые за долгое время ударила по Запорожью из РСЗО

В тот день армия России нанесла четыре удара по областному центру с РСЗО, используя снаряды кассетного типа. Полиция подтвердила, что больше ни одного подобного обстрела город в течение 2024 – 2025 годов не испытывал.

Военный эксперт и основатель волонтерской инициативы "Реактивная почта" Павел Нарожный отмечает, что российские РСЗО почти не используют высокоточных боеприпасов. В основном речь идет о неуправляемых ракетах, которые применяются по простой схеме: оккупанты выбирают условный участок 100 на 200 метров и открывают огонь в надежде попасть в гражданские объекты или скопления людей.

По словам эксперта, тактика обстрелов РСЗО в начале полномасштабного вторжения и сейчас отличается. На передовой оккупанты экономят такие снаряды, но в случае обнаружения скоплений войск или техники они применяют эти системы без колебаний. Россия также получает дополнительные боеприпасы из Северной Кореи, пополняя собственные запасы.