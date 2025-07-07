Це був перший подібний обстріл за 2024 і 2025 роки. Про це розповіли у Нацполіції Запорізької області у відповідь на інформаційний запит LIGA.net, передає 24 Канал.

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Росія вперше за довгий час вдарила по Запоріжжю із РСЗВ

Того дня армія Росії завдала чотирьох ударів по обласному центру із РСЗВ, використовуючи снаряди касетного типу. Поліція підтвердила, що більше жодного подібного обстрілу місто протягом 2024 – 2025 років не зазнавало.

Військовий експерт і засновник волонтерської ініціативи "Реактивна пошта" Павло Нарожний зазначає, що російські РСЗВ майже не використовують високоточних боєприпасів. Здебільшого йдеться про некеровані ракети, які застосовуються за простою схемою: окупанти обирають умовну ділянку 100 на 200 метрів та відкривають вогонь у надії потрапити в цивільні об'єкти чи скупчення людей.

За словами експерта, тактика обстрілів РСЗВ на початку повномасштабного вторгнення і зараз різниться. На передовій окупанти економлять такі снаряди, але в разі виявлення скупчень військ чи техніки вони застосовують ці системи без вагань. Росія також отримує додаткові боєприпаси з Північної Кореї, поповнюючи власні запаси.