Россия ударила ракетами с Су-35 по Одесской области, есть попадание в дом

Российские оккупанты вечером 21 марта атаковали Одесскую область ракетами из Су-35. Оккупанты попали в гражданский дом.

В Одесской районной военной администрации заявили, что вражеские истребители Су-35 запустили ракеты с моря. К счастью, защитникам украинского неба удалось уничтожить часть ракет.

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К счастью, по предварительным данным, обошлось без жертв. Однако известно о пострадавших.

Однако есть попадание, в результате чего частично поврежден гражданский дом. Есть пострадавшие, предварительно без жертв. Подразделения ГСЧС пожар по состоянию на 20:40 локализовали,

– говорится в сообщении.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили, что в небе над Одесской областью удалось сбить две управляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" Х-59.

Детали от ОП

Андрей Ермак – глава Офиса Президента – заявил, что россияне атаковали Одессу 4 ракетами. Силам ПВО удалось сбить 2 ракеты. Еще 2 – к сожалению, попали. Враг повредил трехэтажное здание на территории монастыря. Пострадали 3 человека.

Последствия ракетного попадания: смотрите видео

В то же время в ВСУ заявили, что россияне выпустили 3 ракеты. Пострадали 4 человека. Госпитализирован один человек.

Людям напоминают, что нельзя фотографировать или снимать видео места прилета. Кроме того, людей призывают оперативно реагировать на воздушные тревоги. Когда сообщают об опасности, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Также доверять нужно только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину фейками.

Что происходит в Черном море

Наталья Гуменюк – глава Объединенного координационного пресс-центра ОК "Юг" – рассказала, что корабельная группировка российских оккупантов продолжает свои маневры.

"Они продолжают держать на службе также 2 надводных ракетоносителя, то есть к запуску могут быть готовы к 16 "Калибров", – подчеркнула Гуменюк.

Пока в ОК "Юг" считают, что эти "Калибры" могут быть для точечных ударов, а не массированной ракетной атаки. В то же время, вариант массированной атаки также нельзя исключать. Украинцам нужно все время оставаться наготове и оперативно реагировать на воздушные тревоги.