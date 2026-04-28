Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины
28 апреля, 07:29
2
Обновлено - 07:51, 28 апреля

Россия ударила "Шахедами" по Конотопу: повреждены больница и дома

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Российская атака "Шахедами" на Конотоп 28 апреля повредила больницу, дома и трамвайную сеть.
  • Мэр Конотопа сообщил о движении "Шахедов" и серию взрывов, призвав жителей оставаться в укрытиях.

Утром 28 апреля в Конотопе прогремел ряд взрывов. В результате российской атаки в городе повреждена гражданская и критическая инфраструктура.

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

Какие последствия атаки?

Как сообщил городской голова Конотопа, с 06:43 в городе было слышно серию взрывов. Он предупреждал о движении группы российских "Шахедов" на город.

Впоследствии Семенихин уточнил, что в результате атаки повреждены жилые дома и административные здания. Также пострадала больница и трамвайная сеть. Движение трамваев ограничили.

Атака на город продолжается.Местные власти призвали находиться в укрытиях во время угрозы.

Последние российские атаки: каковы последствия?

  • Взрывы во время утренней атаки 28 апреля прогремели также в Кривом Роге. А в Запорожье в результате обстрела пострадали по меньшей мере два человека.

  • После вражеских атак по порту "Черноморск" в Одесской области в море вылились шесть тысяч тонн подсолнечного масла. Последствия аварии локализовали с помощью барьеров и боновых заграждений.

  • Накануне Одессу атаковали более 50 российских БПЛА. Повреждения фиксировали в трех районах города. В результате ударов пострадали 14 человек, в том числе два ребенка.

Связанные темы:

Воздушная тревога
Война России с Украиной Сумская область