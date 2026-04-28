Россия ударила "Шахедами" по Конотопу: повреждены больница и дома

Утром 28 апреля в Конотопе прогремел ряд взрывов. В результате российской атаки в городе повреждена гражданская и критическая инфраструктура.

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

Какие последствия атаки?

Как сообщил городской голова Конотопа, с 06:43 в городе было слышно серию взрывов. Он предупреждал о движении группы российских "Шахедов" на город.

Впоследствии Семенихин уточнил, что в результате атаки повреждены жилые дома и административные здания. Также пострадала больница и трамвайная сеть. Движение трамваев ограничили.

Атака на город продолжается.Местные власти призвали находиться в укрытиях во время угрозы.

