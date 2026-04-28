Россия ударила "Шахедами" по Конотопу: повреждены больница и дома
- Российская атака "Шахедами" на Конотоп 28 апреля повредила больницу, дома и трамвайную сеть.
- Мэр Конотопа сообщил о движении "Шахедов" и серию взрывов, призвав жителей оставаться в укрытиях.
Утром 28 апреля в Конотопе прогремел ряд взрывов. В результате российской атаки в городе повреждена гражданская и критическая инфраструктура.
Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.
Какие последствия атаки?
Как сообщил городской голова Конотопа, с 06:43 в городе было слышно серию взрывов. Он предупреждал о движении группы российских "Шахедов" на город.
Впоследствии Семенихин уточнил, что в результате атаки повреждены жилые дома и административные здания. Также пострадала больница и трамвайная сеть. Движение трамваев ограничили.
Атака на город продолжается.Местные власти призвали находиться в укрытиях во время угрозы.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.
Последние российские атаки: каковы последствия?
Взрывы во время утренней атаки 28 апреля прогремели также в Кривом Роге. А в Запорожье в результате обстрела пострадали по меньшей мере два человека.
После вражеских атак по порту "Черноморск" в Одесской области в море вылились шесть тысяч тонн подсолнечного масла. Последствия аварии локализовали с помощью барьеров и боновых заграждений.
Накануне Одессу атаковали более 50 российских БПЛА. Повреждения фиксировали в трех районах города. В результате ударов пострадали 14 человек, в том числе два ребенка.