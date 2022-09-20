Россияне отказываются обменивать пленных женщин из "Азовстали" – даже беременных

Оккупанты содержат в неволе примерно 50 женщин. Одной из них является Марьяна Мамонова, которая скоро должна родить.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. По информации председателя патронатной службы "Азова" Елены Толкачевой, еще одна женщина в плену на четвертом месяце беременности.

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"У нас по договоренностям как раз после обмена тяжелыми ранеными должны были идти женщины. Там у нас две беременные женщины, одна из "Азова", вторая – то ли пограничница, то ли из морской пехоты, я точно не знаю", – сказала Толкачева.

В Центре добавили, что оккупанты отказываются соблюдать договоренности о военнопленных. У Украины нет доступа к своим защитникам.

Украина требует спасти беременных

В столице 17 сентября люди собрались на митинг. Они требуют вернуть домой женщин из "Азовстали". Одна из них – 31-летняя Марьяна Мамонова – на 9 месяце беременности.

О состоянии Марьяны ничего не известно. Женщина узнала о своей беременности, когда находилась в окруженном Мариуполе. В последний раз родные видели ее на видео с Еленовки в Донецкой области.

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