Про це розповіли у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Зазначили, що за інформацією голови патронатної служби "Азову" Олени Толкачової, ще одна жінка у полоні на четвертому місяці вагітності.

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"У нас за домовленостями якраз після обміну важкими пораненими повинні були йти жінки. Там у нас дві вагітні жінки, одна з "Азову", друга – чи то прикордонниця, чи то морська піхота, я точно не знаю", – сказала Толкачова.

У Центрі додали, що окупанти відмовляються дотримуватися домовленостей щодо військовополонених. Україна не має доступу до своїх захисників.

Україна вимагає врятувати вагітних

У столиці 17 вересня люди зібралися на мітинг. Вони вимагають повернути додому жінок з "Азовсталі". Однією з них є 31-річна Мар'яна Мамонова на 9 місяці вагітності.

Про стан Мар'яни нічого невідомо. Жінка дізналася про свою вагітність, коли перебувала в оточеному Маріуполі. Востаннє рідні бачили її на відео з Оленівки, що на Донеччині.

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