Уже якобы "выбирают цели": в России снова пугают "Орешником"

Российские пропагандистские ресурсы массово публикуют заявление, что якобы Кремль может ударить по территории Украины межконтинентальной баллистической ракетой "Орешник". В сети утверждают, что уже якобы отдали приказ "выбрать цели в Киеве".

На вбросы российской пропаганды уже отреагировали в ЦПД. Андрей Коваленко объяснил, что подобные заявления на самом деле демонстрируют страх России, передает 24 Канал.

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В России снова угрожают "Орешником"

Российские пропагандистские ресурсы почти одновременно опубликовали угрозы об ударе "Орешником" по территории Украины. Пропагандисты единогласно ссылаются на "собственные источники" и делают сообщения, содержание которых существенно не отличается.

Так, как по одной методичке, оккупанты пишут, что Путин якобы "объявил трехдневное перемирие, но Киев, вместо прекращения огня, атакует дронами". Прокремлевские ресурсы также обвиняют Украину в том, что якобы "готовятся провокации" в Москве на сакральное 9 мая. Очевидно, таким образом Россия готовит оправдание себе, чтобы после своих террористических действий в очередной раз обвинить Киев.

Поэтому, в России начали в очередной раз угрожать "Орешником". Более того, оккупанты утверждают, что Путин уже якобы отдал приказ минобороны "выбирать цели для удара".

На откровенную ложь и вбросы российской пропаганды отреагировали в ЦПД. Коваленко отметил, что Путин в своих угрозах забыл уточнить, что второй пуск "Орешника" вообще был неудачный, ведь ракета банально не полетела.

А вообще, все эти страшилки про "Оешник" означают очень простой месседж: не бейте по Москве, мы боимся, у нас есть "Орешник". Примерно так,

– прокомментировал Коваленко.

Напомним, что Россия ударила по Украине "Орешником" во время атаки 21 ноября 2024 года. Это был первый и единственный удар по территории Украины. Оккупанты запустили межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области и направили на Днепр.