Россия угрожает Британии за участие в "терактах" в Крыму и на "Северных потоках"

В Кремле обещают, что не оставят без ответа якобы участие Великобритании в "терактах" в Севастопольской бухте 29 октября.

Так, по словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, в Кремле именно думают над тем, каким именно этот ответ должен быть, пишут российские СМИ.

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Также он заявил о якобы причастности Соединенного Королевства к взрывам на "Северных потоках".

Руководство и координация операции по атаке Севастопольской бухты осуществлялось британскими консультантами. Также есть данные, что Великобритания имеет отношение к диверсии по жизненно важной энергетической инфраструктуре. Причем не русского, здесь очень важно учитывать, международного,

– сказал Песков.

По его мнению, "эта информация должна внимательно анализироваться всеми".

"Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же мы будем думать о дальнейших шагах. Безусловно. Без этого никак", – добавил он.

Какие "диверсии" придумывает Песков

29 октября псевдовласть Крыма сообщила об "атаке дронов" на корабле Черноморского флота России в акватории Севастопольской бухты.

Позже российское руководство назвало инцидент "терактом Вооруженных сил Украины", который якобы готовили "под руководством британских специалистов".

В результате атаки по российским кораблям в Севастополе уничтожены или повреждены от трех до 10 кораблей. Среди них корабли – носители ракет "Калибр".

Путин публично заявил, что массированный обстрел Украины 31 октября является "отчасти" ответом на подбитые корабли Черноморского флота в Севастополе.

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