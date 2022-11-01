Так, за словами прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, у Кремлі саме думають над тим, якою саме ця відповідь має бути, пишуть російські ЗМІ.

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Також він заявив про нібито причетність Сполученого Королівства до вибухів на "Північних потоках".

Керівництво та координація операції з атаки Севастопольської бухти здійснювалася британськими консультантами. Також є дані, що Велика Британія має відношення до диверсії щодо життєво важливої ​​енергетичної інфраструктури. Причому не російської, тут дуже важливо враховувати, міжнародної,

– сказав Пєсков.

На його думку, "ця інформація має уважно всіма аналізуватися".

"Такі дії не можна залишати просто так. Звичайно ж ми думатимемо над подальшими кроками. Безумовно. Без цього ніяк", – додав він.

Про які "диверсії" вигадує Пєсков

29 жовтня псевдовлада Криму повідомила про "атаку дронів" на кораблі Чорноморського флоту Росії в акваторії Севастопольської бухти.

Пізніше російське керівництво назвало інцидент "терактом Збройних сил України", який ті нібито готували" під керівництвом британських фахівців".

Унаслідок атаки по російських кораблях у Севастополі знищено чи пошкоджено від трьох до 10 кораблів. Серед них кораблі – носії ракет "Калібр".

Путін публічно заявив, що масований обстріл України 31 жовтня є "частково" відповіддю на підбиті кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.

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