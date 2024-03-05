Россияне называют конкретные мосты, которые хотят уничтожить в ответ. Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что в этой ситуации Запад пытается показать, что не воспринимает серьезно никакие угрозы.

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Какой должна быть реакция на шантаж России

Оккупанты уже неоднократно угрожали тем, что нанесут удары по Лондону, Парижу, но на это никто не обращал внимания. Более того, именно эти страны передали нам ракеты, которые теперь попадают по российским целям.

По мнению Рейтеровича, они будут прилетать чаще, потому что Франция и Великобритания не боятся реагировать соответствующим образом. У Германии ситуация несколько иная, потому что в отличие от этих двух государств, она не имеет собственного ядерного оружия, а это важный фактор сдерживания.

На такие словесные угрозы немцам даже не стоит реагировать. Им проще посмеяться и посмотреть на них, как на дураков. Например, как на Дмитрия Медведева, который начал рассказывать о "стратегических границах России",

– отметил политолог.

Лучшей реакцией на такие заявления будет увеличение помощи Украине. К тому же западные политики понимают, что удары по немецким мостам – это не более, чем блеф со стороны России. Все страшные вещи, на которые способна страна-агрессор, она уже сделала в Украине.

Россия не готова нанести прямой удар по странам НАТО. Она об этом будет кричать, угрожать, запускать дроны или ракеты близко к их границам, но на прямой конфликт, конечно, не пойдет,

– подчеркнул Рейтерович.

Поэтому надо увеличивать поддержку нашего государства. Именно это заставит россиян громче кричать, но в реальности ни к чему большему не приведет.

Россия угрожает Германии ударами: что произошло