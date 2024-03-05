Росіяни називають конкретні мости, які хочуть знищити у відповідь. Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що у цій ситуації Захід намагається показати, що не сприймає серйозно жодні погрози.
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Якою має бути реакція на шантаж Росії
Окупанти вже неодноразово погрожували тим, що завдадуть ударів по Лондону, Парижу, але на це ніхто не зважав. Ба більше, саме ці країни передали нам ракети, які тепер влучають по російських цілях.
На думку Рейтеровича, вони прилітатимуть частіше, бо Франція і Велика Британія не бояться реагувати у відповідний спосіб. У Німеччини ситуація дещо інша, бо на відміну від цих двох держав, вона не має власної ядерної зброї, а це важливий фактор стримування.
Але на такі словесні погрози німцям навіть не варто реагувати. Їм простіше посміятися і подивитися на них, як на дурників. Наприклад, як на Дмітрія Мєдвєдєва, який почав розказувати про "стратегічні кордони Росії",
– зауважив політолог.
Найкращою реакцією на такі заяви буде збільшення допомоги Україні. До того ж західні політики розуміють, що удари по німецьких мостах – це не більше, ніж блеф з боку Росії. Всі страшні речі, на які здатна країна-агресорка, вона вже зробила в Україні.
Росія не готова завдати прямого удару по країнах НАТО. Вона про це кричатиме, погрожуватиме, запускатиме дрони чи ракети близько до їхніх кордонів, але на прямий конфлікт, звісно, не піде,
– підкреслив Рейтерович.
Тому треба збільшувати підтримку нашої держави. Саме це змусить росіян голосніше кричати, але в реальності ні до чого більшого не призведе.
Росія погрожує Німеччині ударами: що сталося
- Пропагандисти "злили" в мережу запис розмови німецьких офіцерів про ракети Taurus. Вони говорили про те, що для знищення Кримського мосту потрібно близько 20 ракет. Також мовиться, що міст дуже довгий, а українців треба підготувати. До навчань могли б залучити британців.
- Після цього окупанти вдалися до погроз. Маргаріта Сімоньян, яка опублікувала цю розмову, наголосила, що Росія готова надати відповідь. Вона апелювала до подій Другої світової та пообіцяла "нагадати Німеччині, чим завершилося бомбардування російських мостів минулого разу". Насамкінець пропагандистка закликала Берлін відреагувати негайно, бо нібито невідомо, що буде завтра.
- До погроз приєднався і Дмітрій Кісєльов. Він назвав чотири мости у Німеччині, які може знищити Росія. Ба більше, зауважив, що у німців немає таких довгих мостів як Кримський, тому треба добре все обдумати, щоб "добрати відповідний збиток за погонними метрами". Російський злочинець також запропонував атакувати всі чотири мости за раз.
- "Злиту" розмову не оминув увагою Дмітрій Мєдвєдів. Він зібрав всі свої абсурдні думки в один текст, який оприлюднив у телеграмі. Колишній президент Росії переконував, що нібито німецькі військові так хочуть воювати, що "їх хлібом не годуй – дай пограти у війну". Канцлера Шольца він назвав "ліверним і миролюбним". А закінчив допис тим, що Німеччина нібито готується воювати з Росією.