Тим часом публічні особи країни-агресорки погрожують застосуванням ядерної зброї. Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. Зазначимо, що запис розмови оприлюднила російська пропагандистка Маргаріта Сімоньян.

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"Тут якраз-таки це послання для того, щоби передусім чули громадяни Росії. Зокрема, мешканці тимчасово окупованих територій, передусім тимчасово окупованого Криму", – сказав Барієв.

Росіяни намагаються "зберегти спокій"

Окупанти намагаються працювати "дуже ефективно" в інформаційному плані. Вони активно пишуть і говорять про те, що ефективні удари з боку Сил оборони України – то нібито "фейки", які розповсюджують українські ЗМІ. Це роблять для того, аби зберегти спокій серед населення Криму.

Однак на тимчасово окупованому півострові є різне населення. Зокрема те, яке повністю довіряє виключно пропагандистським джерелам. Однак також є ті люди, які постійно намагаються або дивитися українські ЗМІ завдяки супутнику, або, зокрема, через мережу збирають інформацію.

Ті, хто дивиться, хто шукає інформацію і намагається дізнатися більше, вони негативно сприйняли те послання, що Taurus не будуть передавати Україні,

– розповів член Меджлісу кримськотатарського народу.

Так люди почали запитувати, зокрема, про те, чому цю зброю не хочуть надавати українським військовим.

Що відомо про "злив" розмови