Недавно в Германии заявили, что готовы передать Украине замороженные активы России для послевоенного восстановления нашего государства. И это вполне справедливо, учитывая главного виновника всех разрушений на территории Украины.

Однако России это очень не понравилось. В частности, угрожать европейскому государству бросился председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает 24 Канал.

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В войне якобы виновата не Россия

Володин искренне считает, что именно цивилизованные страны Запада несут ответственность за войну в Украине, ведь Минские договоренности они использовали для милитаризации нашего государства и подготовки к военным действиям "против мирных жителей Донбасса и Крыма".

Также он считает, что бывшие лидеры Германии и Франции, Меркель и Олланд, "саботировавшие Минские соглашения", станут "в понимании мирового сообщества виновниками конфликта в Украине".

И именно Германия и Франция как государства с сильнейшими экономиками Европы впоследствии будут вынуждены платить за восстановление Украины. Удивительный ход мыслей, верно? Дальше – больше.

Германия ищет проблем на свою голову

С такой "логической" цепочкой председатель Госдумы пришел к выводу, что поскольку за свой счет восстанавливать эти страны Украину не хотят, то и переводят ответственность на Россию. Именно поэтому они планируют изъять российские активы на восстановление Украины. А не потому, что именно Россия развязала войну, в которой еще и перешла к террористическим действиям, ежедневно разрушая Украину все больше, важно не перепутать.

Такими решениями, по мнению Володина, Германия ищет новые долгосрочные проблемы на свою голову. Дело в том, что такой прецедент якобы начнет процесс, когда все государства будут игнорировать международное право и по своему усмотрению будут забирать, что захотят.

Руководство Германии из своей страны должно помнить, чем заканчивались попытки посягательств на чужое,

– цинично заявил он.

В то же время Володин рекомендует цивилизованному Западу, в частности Германии, по примеру Косово "согласиться с правом Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей на самоопределение". Самоопределение, происходившее под русским дулом автомата у виска.

Сколько замороженных российских активов в Германии