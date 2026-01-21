Глава МИД России Лавров продолжает продвигать нарратив о "разрушении Молдовы Евросоюзом", пытаясь помешать европейской интеграции Кишинева. Россия использует так называемое Приднестровье как инструмент информационного давления.

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объяснил 24 Каналу, что стратегическая цель Кремля – сохранять регион в зоне своего влияния.

Осталось ли у Москвы реальное военное плечо в Приднестровье?

Обратите внимание! Президент Майя Санду допускает объединение Молдовы с Румынией как возможный вариант в случае вынесения этого вопроса на референдум, ввиду сложности самостоятельного развития страны.

"Россия считает Приднестровье козырной картой, которой может угрожать. Но Молдова потихоньку учится адекватно реагировать на вызовы и риски со стороны так называемой ПМР. Молдова выбрала свой путь сотрудничества, который должен привести к историческому возвращению своих территорий. В целом это внутреннее дело Молдовы", – объяснил Братчук.

В Приднестровье нет наращивания сил, а российский контингент, базирующийся там, не является серьезной военной угрозой для Украины. В то же время риски и вызовы все же существуют, прежде всего из-за присутствия там структур ФСБ РФ.

Также существует возможность провокаций, однако украинская разведка, контрразведка и другие службы знают ситуацию и Силы обороны способны адекватно реагировать.

Я надеюсь, что Молдова созреет к более решительным действиям в отношении Приднестровья, но это внутреннее дело. Россия снова будет разыгрывать эту карту, чтобы не дать Молдове двигаться в сторону возможного объединения с Румынией,

– пояснил Братчук.

Что еще известно о ситуации в Приднестровье?