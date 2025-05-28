Однако это могут быть лишь "страшилки" для США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Что говорят в ЦПД о возможности начала Третьей мировой войны

По словам руководителя ЦПД, довольно странно, что Россия пугает Соединенные Штаты "страшилками" о Третьей мировой войне. Он объясняет это тем, что такой сценарий не будет выгодным для Москвы.

Это не времена Хрущева, здесь в случае такого сценария просто не будет Москвы и Питера (Санкт-Петербурга – 24 Канал),

– говорит Коваленко.

Отметим, что ранее возможность начала Третьей мировой войны прокомментировал и украинский президент Владимир Зеленский. По его мнению, эта идея существует только в головах российского диктатора Владимира Путина и его союзников, а именно Северной Кореи и Ирана.

Глава государства отметил, что такие государства нужно остановить.