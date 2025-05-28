Проте це можуть бути лише "страшилки" для США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Що кажуть у ЦПД про можливість початку Третьої світової

За словами керівника ЦПД, досить дивно, що Росія лякає Сполучені Штати "страшилками" про Третю світову війну. Він пояснює це тим, що такий сценарій не буде вигідним для Москви.

Це не часи Хрущова, тут у випадку такого сценарію просто не буде Москви та Пітєра (Санкт-Петербурга – 24 Канал),

– каже Коваленко.

Зазначимо, що раніше можливість початку Третьої світової війни прокоментував і український президент Володимир Зеленський. На його думку, ця ідея існує лише в головах російського диктатора Владіміра Путіна та його союзників, а саме Північної Кореї та Ірану.

Глава держави наголосив на тому, що такі держави потрібно зупинити.