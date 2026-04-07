Атака на одну страну –это атака на весь ЕС, –в Брюсселе ответили на угрозы Москвы

В Европейском Союзе отреагировали на угрозы России в отношении стран Балтии из-за якобы помощи Украине. В Брюсселе подчеркнули, что нападение на любое государство-член будет означать атаку на весь ЕС.

В то же время в Еврокомиссии заявили об усилении оборонных инициатив на фоне роста напряженности. Об этом пишет "Европейская правда".

Как отреагировал Европейский Союз на угрозы Москвы?

Европейский Союз выступил с жестким заявлением в ответ на угрозы России в адрес стран Балтии. В Брюсселе подчеркнули, что любая агрессия против одного из государств-членов будет расцениваться как нападение на весь ЕС и будет иметь соответствующие последствия.

Об этом 7 апреля заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье, комментируя заявления Москвы относительно Литвы, Латвии и Эстонии. По его словам, позиция Евросоюза является четкой и неизменной: "нападение на одно государство-член означает нападение на весь Союз". В Еврокомиссии также подтвердили, что внимательно следят за риторикой России и уже ознакомились с сообщениями о соответствующих угрозах.

В Брюсселе отметили, что безопасность каждой страны-члена является общей ответственностью всего Европейского Союза. Именно поэтому на фоне роста рисков ЕС активно развивает оборонные механизмы и инструменты реагирования на современные угрозы.

В частности, в Еврокомиссии напомнили о ключевых инициативах, которые должны усилить защиту Евросоюза от внешнего вмешательства. Речь идет о развитии систем противодействия беспилотникам, реализации проекта "Воздушный щит", а также более широкие программы по противодействию гибридным угрозам и укрепление координации оборонной политики между государствами-членами.

В Брюсселе подчеркивают, что эти меры имеют как краткосрочную, так и стратегическую цель – повышения общей безопасности ЕС.

Что известно об угрозах России?

Заявление Еврокомиссии прозвучало на фоне резких высказываний со стороны России. В Москве заявили, что якобы предупредили страны Балтии о "последствиях" из-за их возможной причастности к украинским ударам по территории России. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова утверждала, что Литва, Латвия и Эстония якобы позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для атак, в частности по портам на Балтийском море.

Она пригрозила, что в случае игнорирования этих предупреждений страны Балтии "будут иметь дело с ответом". Подобные заявления ранее звучали и со стороны Кремля, в частности от представителя президента России Дмитрия Пескова.

В то же время в странах Балтии эти обвинения решительно отвергают. Там отмечают, что Россия ведет целенаправленную дезинформационную кампанию. В Эстонии прямо заявили, что никаких разрешений Украине на использование воздушного пространства для ударов не предоставляли. В Латвии назвали заявления Москвы манипулятивными и выразили официальный протест. Аналогичную позицию заняла и Литва, где призвали не поддаваться информационным провокациям.

Украинская сторона также объяснила инциденты с попаданием беспилотников на территорию стран Балтии. В Министерстве иностранных дел отметили, что вероятной причиной является действие российских средств радиоэлектронной борьбы, которые могут сбивать дроны с курса.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия может намеренно влиять на траекторию беспилотников, чтобы они попадали на территорию соседних государств и таким образом создавали дополнительное политическое напряжение между Украиной и ее партнерами.

