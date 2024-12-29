Например, Польша планирует к лету 2025 года завершить строительство пограничной стены и закрыть границу с Беларусью. Как рассказал 24 Каналу генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, Россия способна на различные провокации в отношении НАТО.

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Каковы реальные планы России

Стратегически страна-агрессор хочет определить зону своих территориальных, экономических и политических интересов. В них входит Украина, страны Балтии, а также государства бывшего социалистического лагеря. Владимир Путин накануне полномасштабного вторжения четко заявил, что хочет контролировать весь Запад.

Он определил это как формат новых интересов России, сказал, что страна якобы окрепла милитаристски, экономически, геополитически и имеет стратегические возможности. Поэтому диктатор поставил задачу – контролировать большое количество территорий.

Понятно, что во всех этих сферах Россия полностью проигрывает Европейскому Союзу и НАТО. Когда она ведет агрессивную войну в отношении Украины, то использует для этого практически 90% всех своих ресурсов. Реальных перспектив проводить масштабные операции по НАТО, начинать войну с одной из стран – нет.

Путин не будет рисковать по проведению масштабных операций. Чем он еще будет заниматься, чтобы "выбить" больше ресурсов для переговоров? Понятно, это провокации, гибридная война против стран НАТО, формирование политических противостояний в разных странах, поддержка протестных настроений,

– рассказал генерал армии.

Особенно это касается стран, которые активно поддерживают Украину. Там Путин может организовывать демарши в отношении правительств или отдельных политических сил. Возможности информационного воздействия у россиян есть, так же как и большие ресурсы.

Для того, чтобы противодействовать этой угрозе нужно объединение усилий европейских правительств и специальных служб, которые должны выявлять такие факты еще на этапе их подготовки. Очевидно, что Россия дальше будет пытаться создать предпосылки для новых диверсий.

Польша предусматривает эти гибридные варианты. Например, Россия может организовать потоки беженцев, чтобы вызвать массовые столкновения на границе, конфликты, даже с вооруженным форматом,

– отметил Николай Маломуж.