В России отреагировали, что США помогают бороться украинцам. Министерство иностранных дел убийц сделало заявление.

К теме О помощи на 625 миллионов и HIMARS: Белый дом раскрыл детали разговора Зеленского и Байдена

"Поставки США вооружений Украине приближают к опасному пределу прямого военного столкновения РФ и НАТО", – сказали оккупанты.

Разговор президентов

В Белом доме рассказали о деталях разговора 4 октября между президентами. Байден пообещал продолжать помогать защищаться от российской агрессии. Он сообщил о новом пакете помощи в области безопасности на сумму 625 миллионов долларов. В него войдут:

артиллерийские ракетные системы HIMARS;

артиллерийские системы и боеприпасы;

бронетехника;

транспортные средства.

Угрожает ли Россия НАТО

Оккупанты пытаются помешать поставке оружия с Запада к украинским защитникам. Американский сенатор Марко Рубио считает, что есть риск удара России по польским аэропортам.

По словам Рубио, в Кремле могут считать, что терпят поражение именно из-за оружия, которое Украина получает от Запада. Сенатор считает эту угрозу реальнее ядерного удара.

"Беспокойство вызывает непредсказуемость действий Путина в такой ситуации. Я думаю, что вполне возможно, что в конце концов он может нанести удар по некоторым из этих пунктов распределения вооружения, через которые проходят поставки вооружений, в частности в Польше", – заявил сенатор.

Обратите внимание – угроза ядерного удара от оккупантов: смотрите видео