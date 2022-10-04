У Росії відреагували на те, що США допомагають боротися українцям. Міністерство закордонних справ вбивць зробило заяву.
До теми Про допомогу на 625 мільйонів і HIMARS: Білий дім розкрив деталі розмови Зеленського і Байдена
"Постачання США озброєнь Україні наближають до небезпечної межі прямого військового зіткнення РФ і НАТО", – сказали окупанти.
Розмова президентів
У Білому домі розповіли про деталі розмови 4 жовтня між президентами. Зазначили, що Байден пообіцяв продовжувати допомагати захищатися від російської агресії. Він повідомив про новий пакет допомоги в галузі безпеки на суму 625 мільйони доларів. До нього увійдуть:
- артилерійські ракетні системи HIMARS;
- артилерійські системи та боєприпаси;
- бронетехніка;
- транспорті засоби.
Чи Росія загрожує НАТО
Окупанти намагаються завадити постачанню зброї із Заходу до українських захисників. Американський сенатор Марко Рубіо вважає, що є ризик удару Росії по польських аеропортах.
За словами Рубіо, у Кремлі можуть вважати, що зазнають поразок саме через зброю, яку Україна отримує від Заходу. Сенатор вважає цю загрозу реальнішою за ядерний удар.
"Занепокоєння викликає непередбачуваність дій Путіна у такій ситуації. Я думаю, що цілком можливо, що зрештою він може завдати удару по деяких із цих пунктів розподілу озброєння, через які проходять постачання озброєнь, зокрема в Польщі", – заявив сенатор.
Зверніть увагу – загроза ядерного удару від окупантів: дивіться відео