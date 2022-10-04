У Росії відреагували на те, що США допомагають боротися українцям. Міністерство закордонних справ вбивць зробило заяву.

До теми Про допомогу на 625 мільйонів і HIMARS: Білий дім розкрив деталі розмови Зеленського і Байдена

"Постачання США озброєнь Україні наближають до небезпечної межі прямого військового зіткнення РФ і НАТО", – сказали окупанти.

Розмова президентів

У Білому домі розповіли про деталі розмови 4 жовтня між президентами. Зазначили, що Байден пообіцяв продовжувати допомагати захищатися від російської агресії. Він повідомив про новий пакет допомоги в галузі безпеки на суму 625 мільйони доларів. До нього увійдуть:

артилерійські ракетні системи HIMARS;

артилерійські системи та боєприпаси;

бронетехніка;

транспорті засоби.

Чи Росія загрожує НАТО

Окупанти намагаються завадити постачанню зброї із Заходу до українських захисників. Американський сенатор Марко Рубіо вважає, що є ризик удару Росії по польських аеропортах.

За словами Рубіо, у Кремлі можуть вважати, що зазнають поразок саме через зброю, яку Україна отримує від Заходу. Сенатор вважає цю загрозу реальнішою за ядерний удар.

"Занепокоєння викликає непередбачуваність дій Путіна у такій ситуації. Я думаю, що цілком можливо, що зрештою він може завдати удару по деяких із цих пунктів розподілу озброєння, через які проходять постачання озброєнь, зокрема в Польщі", – заявив сенатор.

Зверніть увагу – загроза ядерного удару від окупантів: дивіться відео