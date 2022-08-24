россия открыто угрожает не продлить так называемое "зерновое соглашение", которое позволило разблокировать украинские порты. В кремле требуют, чтобы Запад снял санкции с российского продовольствия.

россия хочет снятия мифических санкций

Соответствующее циничное заявление во время заседания Совбеза ООН сделал постпред россии при ООН василий небезня. Он заявил, что причина глобальной безопасности якобы не в украинском зерне.

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"Главная причина – это собственные экономические просчеты стран Запада и последствия антироссийских санкций", – сказал путинский политик.

небезня отметил, что якобы санкции повлекли за собой разрыв логистических и финансовых звеньев, которые и спровоцировали резкий спад предложения на рынке.

В россии призвали "с серьезностью отнестись к пакетному характеру черноморской инициативы". Постпред россии при ООН в ультимативной форме требует у Запада "не откладывать решения финансовых и логистических проблем, препятствующих экспорту российского продовольствия и удобрений на мировой рынок".

Он пригрозил, что продление "зернового соглашения", срок которого составляет 120 дней с момента подписания, будет зависеть от выполнения всех положений документа, в том числе по экспорту российского зерна и удобрений.

Вторая часть сделки пока не воплощена в жизнь: российские суда с зерном и удобрениями не покидали морские порты россии,

– цинично сказал опасность.

Следует отметить, что постпред россии при ООН василий небезня цинично лжет, заявляя о мифических санкциях против российского продовольствия. В частности, Министерство финансов США сняло ограничения, которые могли затруднять экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. Это даже подтверждал российский диктатор владимир путин.

На ультиматумы и угрозы россии в твиттере отреагировал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Я уверен, что вы не пропустили, как российский посол четко подверг сомнению Совет Безопасности, что россия может согласиться на продление зернового соглашения, подписанного в Стамбуле и первоначально рассчитанного на 120 дней… Сюрприз?,

– написал Кислица.

Что известно о "зерновом соглашении"

22 июля Украина в Стамбуле подписала с Турцией и ООН так называемое "зерновое соглашение". Такое же соглашение с Турцией и ООН подписала и россия.

"Зерновое соглашение" предусматривает разблокирование трех украинских портов "Одесса" "Черноморск" и "Южный".

Согласно соглашению, корабли, экспортирующие украинское зерно по Черному морю, защищены специальной буферной зоной в 10 морских миль.

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