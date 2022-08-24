росія хоче зняття міфічних санкцій

Відповідну цинічну заяву під час засідання Радбезу ООН зробив постпред росії при ООН васілій небезня. Він заявив, що буцімто причина глобальної безпеки не в українському зерні.

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"Головна причина – це власні економічні прорахунки країн Заходу та наслідки антиросійських санкцій", – сказав путінський політик.

небезня зазначив, що буцімто санкції спричинили розрив логістичний та фінансових ланок, які й спровокували різкий спад пропозиції на ринку.

У росії закликали "із серйозністю поставитися до пакетного характеру чорноморської ініціативи". Постпред росії при ООН в ультимативній формі вимагає у Заходу "не відкладати рішення фінансових та логістичних проблем, що стоять на перешкоді експорту російського продовольства й добрив на світовий ринок".

Він пригрозив, що продовження "зернової угоди", термін якої складає 120 днів з моменту підписання, буде залежати від виконання всіх положень документа, у тому числі щодо експорту російського зерна та добрив.

Друга частина угоди поки не втілена в життя: російські судна із зерном та добривами не залишали морські порти росії,

– цинічно сказав небезня.

Слід зазначити, що постпред росії при ООН васілій небезня цинічно бреше, заявляючи про міфічні санкції проти російського продовольства. Зокрема, Міністерство фінансів США зняло обмеження, які могли ускладнювати експорт російської сільськогосподарської продукції та добрив. Це навіть підтверджував російський диктатор владімір путін.

На ультиматуми й погрози росії у твітері відреагував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Я впевнений, що ви не пропустили, як російський посол чітко поставив під сумнів Ради Безпеки, що росія може погодитися на продовження зернової угоди, підписаної в Стамбулі та спочатку розрахованої на 120 днів… Сюрприз?,

– написав Кислиця.

Що відомо про "зернову угоду"

22 липня Україна у Стамбулі підписала з Туреччиною та ООН так звану "зернову угоду". Таку ж угоду з Туреччиною та ООН підписала й росія.

"Зернова угода" передбачає розблокування трьох українських портів "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Відповідно до угоди, кораблі, які експортують українське зерно Чорним морем, захищені спеціальною буферною зоною в 10 морських миль.

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