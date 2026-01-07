Топить корабли в Одессе и бить "Орешником" по Европе: из России хлынули угрозы из-за операций США
- США захватили танкеры Marinera и Sophia российского теневого флота, связанные с Венесуэлой.
- Российский депутат Андрей Гурулев призвал к агрессии против Украины и Европы в ответ на действия США.
США провели операцию по захвату танкеров Marinera (Bella 1) и Sophia российского теневого флота, которые были связаны с Венесуэлой. На фоне этого Россия принялась угрожать ответом.
Только вот там призывают бить по Украине и Европе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление депутата госдумы генерала Андрея Гурулева.
Смотрите также Как США захватывали танкеры теневого флота России: кадры операций
Почему Россия призывает бить по Украине и Европе?
Из-за операций США с танкерами Гурулев призвал "топить корабли в Одессе" и бить "Орешником" по Европе.
Он заявил, что это не единичный инцидент, а часть подготовки Запада к большой войне.
Он уверен, что пока Россия "пытается соблюдать приличия", противник перекрывает им кислород на море и готовит плацдарм на суше.
"Ответ должен быть комплексным и безжалостным", – цитируются Гурулева росСМИ.
На эти заявления отреагировал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
То есть танкер захватили США, а бить надо по Европе и Одессе. Типичная русская традиция – если получил по хлебалу от гопника во дворе, приди домой и дай по мордасам жене, а сына поставь на колени в угол,
– заметил он.
Россия угрожала и США
В Москве собрались мстить американцам за захваченные танкеры.
В частности, первый заместитель председателя комитета госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил "потопить несколько катеров", принадлежащих США.
Он также считает, что Штаты пытается подать операцию как "лихой рейд за венесуэльской нефтью". Россиянин назвал действия американских военных "незаконным пересечением границы" и "военным вторжением в Россию.