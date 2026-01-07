Топить корабли в Одессе и бить "Орешником" по Европе: из России хлынули угрозы из-за операций США

США провели операцию по захвату танкеров Marinera (Bella 1) и Sophia российского теневого флота, которые были связаны с Венесуэлой. На фоне этого Россия принялась угрожать ответом.

Только вот там призывают бить по Украине и Европе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление депутата госдумы генерала Андрея Гурулева.

Почему Россия призывает бить по Украине и Европе?

Из-за операций США с танкерами Гурулев призвал "топить корабли в Одессе" и бить "Орешником" по Европе.

Он заявил, что это не единичный инцидент, а часть подготовки Запада к большой войне.

Он уверен, что пока Россия "пытается соблюдать приличия", противник перекрывает им кислород на море и готовит плацдарм на суше.

"Ответ должен быть комплексным и безжалостным", – цитируются Гурулева росСМИ.

На эти заявления отреагировал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

То есть танкер захватили США, а бить надо по Европе и Одессе. Типичная русская традиция – если получил по хлебалу от гопника во дворе, приди домой и дай по мордасам жене, а сына поставь на колени в угол,

– заметил он.

Россия угрожала и США