Укр Рус
24 Канал Новости мира Топить корабли в Одессе и бить "Орешником" по Европе: из России хлынули угрозы из-за операций США
7 января, 22:06
2

Топить корабли в Одессе и бить "Орешником" по Европе: из России хлынули угрозы из-за операций США

София Рожик
Основные тезисы
  • США захватили танкеры Marinera и Sophia российского теневого флота, связанные с Венесуэлой.
  • Российский депутат Андрей Гурулев призвал к агрессии против Украины и Европы в ответ на действия США.

США провели операцию по захвату танкеров Marinera (Bella 1) и Sophia российского теневого флота, которые были связаны с Венесуэлой. На фоне этого Россия принялась угрожать ответом.

Только вот там призывают бить по Украине и Европе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление депутата госдумы генерала Андрея Гурулева.

Смотрите также Как США захватывали танкеры теневого флота России: кадры операций

Почему Россия призывает бить по Украине и Европе?

Из-за операций США с танкерами Гурулев призвал "топить корабли в Одессе" и бить "Орешником" по Европе.

Он заявил, что это не единичный инцидент, а часть подготовки Запада к большой войне.

Он уверен, что пока Россия "пытается соблюдать приличия", противник перекрывает им кислород на море и готовит плацдарм на суше.

"Ответ должен быть комплексным и безжалостным", – цитируются Гурулева росСМИ.

На эти заявления отреагировал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

То есть танкер захватили США, а бить надо по Европе и Одессе. Типичная русская традиция – если получил по хлебалу от гопника во дворе, приди домой и дай по мордасам жене, а сына поставь на колени в угол,
– заметил он.

Россия угрожала и США

  • В Москве собрались мстить американцам за захваченные танкеры.

  • В частности, первый заместитель председателя комитета госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил "потопить несколько катеров", принадлежащих США.

  • Он также считает, что Штаты пытается подать операцию как "лихой рейд за венесуэльской нефтью". Россиянин назвал действия американских военных "незаконным пересечением границы" и "военным вторжением в Россию.