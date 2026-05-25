Выезжать из Киева не собираемся, европейские послы отреагировали на угрозы Москвы

Российский МИД призвал иностранных граждан как можно скорее выехать из Киева. В Кремле не скрывают, что готовят новые атаки по украинской столице. При этом, посольства ЕС, Франции и Польши резко осудили запугивания со стороны России.

Как послы отреагировали на угрозы россиян?

Посольство Франции в Украине назвало заявления МИД России о возможных дальнейших ударах по Киеву и требования к дипломатическим учреждениям покинуть столицу неприемлемыми.

В дипломатическом учреждении заявили, что такие высказывания со стороны российского внешнеполитического ведомства являются безответственными и противоречат международным обязательствам России.

Прежде всего они (заявления России – 24 Канал) свидетельствуют о стремительном приближении к тупику, в котором оказалась российская агрессивная война,

– отметили в посольстве.

Французская сторона призвала страну-агрессора изменить агрессивную риторику и согласиться на прекращение огня вместе с Украиной, подчеркнув, что посольство Франции в Киеве продолжает работать в обычном режиме.

Посольство Польши также сообщило, что его работа в Украине продолжается без изменений и оно не реагирует на провокационные заявления со стороны России.

Там отметили, что Россия ведет террор против Украины, гражданских граждан и дипломатических миссий, пытаясь достичь политических целей, которые недостижимы военным путем.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что дипломатическая миссия продолжает работу несмотря на угрозы.

Она подчеркнула, что подобные заявления являются не проявлением силы, а признаком слабости, и свидетельствуют о том, что Россия не способна сломать устойчивость Украины и поддержку ее партнеров.

Также Матернова отметила, что Кремль противоречит собственным заявлениям о международном праве, тогда как сама Россия систематически наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Кроме того, временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис осудила ночной российский удар по Киеву 24 мая. Она подчеркнула, что, как ранее заявлял президент Дональд Трамп, война должна быть прекращена, и выразила соболезнования всем пострадавшим и тем, кого коснулась эта трагедия.

Что говорят в Украине?

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Украина координирует с партнерами ответ на российский шантаж и призвал не поддаваться эскалационной риторике Кремля.

Он отметил, что Россия не демонстрирует признаков готовности к миру, зато только усиливает давление, поэтому международная реакция должна быть решительной - в частности через усиление военной помощи и поддержку украинской армии.

Он (Путин – 24 Канал) должен в конце концов осознать, что никогда не достигнет военных целей на территории Украины. Не достигнет он этого,

– убежден Сибига.

Какая предыстория?

Представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова заявила о возможных новых ударах по Киеву. Также в российском ведомстве призвали иностранцев покинуть украинскую столицу.

Министр МИД России Сергей Лавров говорил о намерениях избивать по "центрам принятия решений" и якобы передавал эти сигналы США через контакт с госсекретарем Марко Рубио, называя такие действия "ответом" на украинские атаки.