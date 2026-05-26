Кремль запугивает Украину "системными" ударами по Киеву: в ISW сказали, чего добиваются россияне

Российские власти абсолютно показательно анонсировали новые "системные" обстрелы так называемых "центров принятия решений" в Киеве. Во вражеском МИДе такие заявления называют якобы ответом на атаку по Старобельску. Однако в целом угрозы и запугивания являются частью стратегии страны-агрессора.

Таким способом Кремль пытается замаскировать слабость путинского режима. Соответствующие материалы приведены в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Что стоит за угрозами со стороны России?

Предупреждение МИД страны-агрессора об ударах по украинской столице является частью информационной кампании Кремля, направленной на оправдание эскалации и формирование нарратива о "зеркальных ударах".

Имидж Кремля получил удар из-за ситуации вокруг проведения парада 9 мая, который, по оценкам, проходил в условиях напряженной ситуации с безопасностью и потребности в договоренностях о режимах тишины.

На линии соприкосновения ситуация для оккупантов складывается далеко не лучшим образом. Весенне-летняя кампания российских войск в 2026 году не дает существенных оперативных результатов.

Зато украинские контратаки, активное применение дронов и удары по логистическим целям сдерживают продвижение российских сил и приводят к потерям в технике и личном составе.

В то же время в материале подчеркнули, что Россия регулярно атакует гражданские и государственные объекты в Киеве.

Аналитики указывают, что масштабные ракетно-дронные атаки России обычно готовятся заранее и часто совпадают во времени с дипломатическими процессами или символическими событиями, что может свидетельствовать о попытках влияния на международное внимание и переговорные инициативы.

При этом Россия, вообще не заботясь, регулярно подает свои удары как "ответ" на действия Украины, однако такие объяснения не подтверждаются доказательствами или противоречат хронологии событий.

Важно! Москва подает свои атаки как "возмездие" за удар по колледжу в оккупированном Старобельске, нанесенный 21 – 22 мая, и пытается продвинуть этот нарратив на международном уровне. В то же время аналитики ISW считают такие объяснения безосновательными.

Вместе со всем этим, Кремль еще и обвиняет Украину в нарушениях международного права, одновременно сам неоднократно его нарушал, в частности по обращению с пленными, депортаций гражданских и детей, а также применение запрещенных методов ведения войны.

Как на угрозы Украине реагируют американцы?

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марком Рубио, во время которого сообщил о планах российских военных по "системным ударам" по центрам принятия решений в Киеве и объектам, связанных с ВСУ.

В то же время Марко Рубио, реагируя на атаки, заявил, что удары с обеих сторон лишь подчеркивают необходимость немедленного прекращения войны. Он также отметил, что США готовы способствовать завершению конфликта и в дальнейшем поддерживать усилия для достижения мира.