Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 15 июня он провел совместный брифинг с Анн Линде, которая возглавляет шведский МИД и ОБСЕ.

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По словам чиновника, Россия угрожает полностью закрыть миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной.

Обратите внимание! С 2014 года мандат миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска продлевают на каждые 4 месяца. Впрочем, в мае этот срок сократили до 2 месяцев.

Кулеба подчеркнул, что цель этих действий очевидна: скрыть от независимых наблюдателей ОБСЕ военные усилия России вдоль украинско-российской границы.

По словам министра, такие действия со стороны России можно расценивать как шантаж и пренебрежение к ОБСЕ. Украина будет требовать, чтобы миссия в "Гуково" и "Донецке" не прекращала работу после 31 июля.

Где расположены пункты пропуска "Гуково" и "Донецк": смотрите на карте

Глава ОБСЕ о войне на Донбассе

Министр иностранных дел Швеции и глава ОБСЕ Анн Линде прибыла с официальным визитом в Украину. 15 июня она посетила зону проведения ООС.

По ее мнению, война на Донбассе является одной из крупнейших угроз безопасности Европы, а невыполнение договоренностей о режиме тишины – самой главной проблемой.