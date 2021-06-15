Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 15 червня він провів спільний брифінг з Анн Лінде, яка очолює шведське МЗС та ОБСЄ.
Раніше Оцінює безпекову ситуацію в Азовському морі: глава ОБСЄ приїхала до Маріуполя
За словами урядовця, Росія погрожує повністю закрити місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на кордоні з Україною.
Кулеба наголосив, що мета цих дій є очевидною: приховати від незалежних спостерігачів ОБСЄ військові зусилля Росії вздовж українсько-російського кордону.
За словами міністра, такі дії з боку Росії можна розцінювати як шантаж та зневагу до ОБСЄ. Україна вимагатиме, аби місія у "Гуково" та Донецьку" не припиняла роботу після 31 липня.
Де розташовані пункти пропуску "Гуково" та "Донецьк": дивіться на карті
Очільниця ОБСЄ про війну на Донбасі
Міністерка закордонних справ Швеції та очільниця ОБСЄ Анн Лінде прибула з офіційним візитом в Україну. 15 червня вона відвідала зону проведення ООС.
На її думку, війна на Донбасі є однією з найбільших загроз безпеці Європи, а невиконання домовленостей про режим тиші – найголовнішою проблемою.